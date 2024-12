Giochi e materiale didattico ai bimbi della scuola distrutta dall’alluvione

Giochi e materiale didattico ai bimbi di una delle scuole di Faenza distrutte dall’alluvione dello scorso anno. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione nazionale Carabinieri, sezione di Sant’Ippolito, e dal locale sodalizio "Le Amiche di Serena Polverari", in collaborazione con il Gruppo di volontariato e Protezione civile carabinieri di Faenza.

Destinatari della donazione sono stati gli alunni della scuola d’infanzia "Il Girasole" di Faenza, che dopo le violente inondazioni sono stati trasferiti in un altro edificio, nell’attesa che si concludano le opere di rifacimento della struttura gravemente danneggiata.

"La donazione – spiega Antonio Russo, luogotentente dell’Arma e presidente del sodalizio carabinieri – rientra nelle opere di beneficienza e solidarietà intraprese nei confronti dei bambini. Negli anni precedenti, in occasione delle feste natalizie e pasquali, i doni sono stati consegnati al reparto di Pediatrica dell’ospedale di Fano".

L’iniziativa, ha aggiunto Russo, si aggiunge alle molte attività svolte sul territorio, dove i volontari da lui coordinati sono in prima linea anche per l’aiuto in occasione di calamità naturali.

Alla cerimonia di beneficienza erano presenti Martina Laghi, assessere a Scuola, Formazione e Sport di Faenza, il comanante della locale stazione carabinieri; la dirigente scolastica Pierangela Izzi; il presidente dell’associazione carabinieri di Sant’Ippolito, Antonio Russo; la presidente dell’associazione "Le Amiche di Serena Polverari", Lorena Speranzini.

Nella foto: il gruppo di volontari che hanno fatto la donazione Marco D’Errico