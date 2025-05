Rocca malatestiana a 360°

di Tiziana PetrelliTre operatori culturali uniti nella Rti "Fano Rocca Malatestiana", due rassegne principali e ventuno spettacoli che toccheranno l’anima, faranno ridere, riflettere, ballare. È il cuore del cartellone 2025 della Rocca Malatestiana di Fano, presentato ieri mattina dal direttore artistico Massimo Puliani, Mario Rosati di Opera Onlus, l’assessore alla Cultura Lucia Tarsi e il dirigente degli assessorati Cultura e Turismo Ignazio Pucci.

Due i filoni tematici che strutturano la stagione: Comizi d’amore e Musicology Live. "Un cartellone costruito con costanza e passione – ha detto Rosati – per una proposta trasversale, capace di parlare a pubblici diversi". Lo dimostra già l’apertura, sabato 14 giugno, con Umberto Galimberti e il suo ‘Il Mistero delle emozioni’, ospite affezionato che per il terzo anno consecutivo sceglie Fano per incontrare il suo pubblico. Dentro i Comizi d’amore si muovono nomi come Aldo Cazzullo e Moni Ovadia (sabato 12 luglio) con ‘Il romanzo della Bibbia’, accompagnati dalla musica dal vivo di Giovanna Famulari; la scienziata Gabriella Greison con ‘Dove tutto può accadere’, uno storytelling tra fisica e Beatles; Claudia Campagnola nella commedia erotica di Amado, ‘Flora e li mariti sua’, per la regia di Norma Martelli. E poi lo spettacolo-evento Edipo, tragedia cieca con l’attore fanese ipovedente Luca Lepri, in scena il 18 luglio. "Un progetto che ci sta particolarmente a cuore – ha detto Tarsi – perché introduce l’audiodescrizione, rendendo il teatro davvero inclusivo. Vogliamo proseguire su questa strada". Nel cartellone anche ‘Il Sindaco pescatore’ (19 luglio) con Ettore Bassi e i ragazzi delle scuole di Fano, e l’omaggio di Alessandro De Rosa a Ennio Morricone (16 agosto). Due eventi di danza arricchiscono la proposta: il 23 luglio il ballerino della Scala Francesco Mascia interpreterà una coreografia storica di Nijsinkij, accompagnato al pianoforte da Francesco Libetta, mentre il 4 agosto sarà la volta delle sorelle Paterniani con ‘Soul Rise’.

Sul versante Musicology Live spazio al Banco del Mutuo Soccorso (17 agosto, concerto acustico), ai Tre allegri ragazzi morti (13 luglio), a cantautori come Francesco Tricarico (8 agosto) e Amalfitano (17 luglio), al talento lirico di Matteo Macchioni (10 agosto), fino al gran finale del 6 settembre con Nero a metà in ‘Alleria’, tributo a Pino Daniele curato da Diego Tancredi. Ampio anche lo spazio per le voci locali: Dr Gam (Andrea Gambini) il 6 agosto, i Tubi Lungimiranti (22 agosto) con Umberto Bultrighini, Gene Guglielmi per la sezione vintage e i Glam in concerto (21 luglio). Non manca la comicità con Gabriele Cirilli (2 agosto) e Valentina Persia (23 agosto).

"La stagione – hanno sottolineato Tarsi e Pucci – si integra con quella della Corte Malatestiana, senza sovrapposizioni, per offrire ogni giorno un evento. È una sinergia forte con il turismo e per la prima volta il calendario è stato pianificato con ampio anticipo". Un lavoro che "non si è limitato al sostegno economico, ma ha costruito una vera proposta culturale condivisa". Biglietti in vendita al Teatro della Fortuna e online su LiveTicket. Prezzi da 12 ai 38 euro: Galimberti (28–35), Persia (30–38), Cirilli, Banco e Cazzullo (20–30), Tricarico, Grayson, De Rosa, Macchioni, Campagnola, Dr. Gam e danza (15–20), Tre allegri ragazzi morti (22), Amalfitano e Tubi Lungimiranti (12–15).