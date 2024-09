Giorni di silenzio per don Memo

Ieri mattina don Stefano Maltempi, per tutti don Memo, parroco di San Costanzo e Cerasa, è stato sottoposto a un intervento chirurgico alle corde vocali all’ospedale ‘Santa Croce’ di Fano. Lo stesso sacerdote, pochissime ore dopo l’operazione, ha scritto un messaggio a una parrocchiana: "Tutto ok. Sono muto", per evidenziare che l’intervento è andato bene e che ora dovrà osservare un periodo di ‘riposo vocale’. I medici gli hanno infatti prescritto di rimanere in silenzio per alcuni giorni, all’incirca una settimana. Sarà sostituito nelle celebrazioni liturgiche dai ‘colleghi’ dei paesi limitrofi, poi pian piano riprenderà tutte le sue mansioni.