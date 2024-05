Gli studenti incontrano Daniele Paci il Pm della Uno Bianca

Gli studenti di terza ‘media’ di Terre Roveresche e Mondavio incontreranno domattina il magistrato Daniele Paci (in foto), noto come il ‘pm della Uno Bianca’ per aver impresso la svolta decisiva all’inchiesta sul gruppo di fuoco composto tra gli altri dai fratelli Savi che dal 1987 al ’94 commise 103 crimini e uccise 24 persone tra Emilia Romagna e Marche. L’iniziativa è organizzata dall’istituto comprensivo ‘Gio’ Pomodoro’ con il gruppo ‘Fuoritempo’ e gli assessorati alla pubblica istruzione di Terre Roveresche e Mondavio. "Questo incontro – spiega l’insegnate Donatella Galli – rientra nel percorso di educazione civica e rappresenterà per i ragazzi un sicuro momento di crescita formativa". Paci, gip al Tribunale di Pesaro dal ’99 al 2011, ha prestato servizio alla Procura di Palermo indagando sulle famiglie mafiose di Bagheria, San Giuseppe Jato e Partinico ed è stato sostituto procuratore alla Direzione Distrettuale Antimafia ad Ancona dirigendo numerose inchieste sulla criminalità.

s.fr.