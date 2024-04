Guardia medica. Aumentano i turni: "Ma nessuno lo sa"

Integrazione ‘in corsa’ per la guardia medica di Mondolfo. Secondo il calendario diffuso a inizio mese, da oggi al 30 aprile il servizio avrebbe dovuto funzionare solo 5 volte e invece da un prospetto caricato negli ultimi giorni sul sito Ast e affisso anche sulla porta dell’ex ospedale ‘Bartolini’ risulta che i turni coperti saranno 14 su 23 totali. Si tratta dei diurni del 20, 21, 24, 25, 27, 28 e 30 e dei notturni del 19, 20, 24, 26, 27, 28 e 30. "Siamo contenti di questo incremento – afferma il capogruppo di minoranza consiliare Anteo Bonacorsi (in foto) -, ma occorre rimarcare che il servizio rimane comunque a singhiozzo e che per avere la copertura in più dei turni è stata necessaria la protesta sui media di noi consiglieri di opposizione. Ci dispiace, inoltre, che dell’aggiornamento del calendario non venga data comunicazione dall’amministrazione comunale attraverso i suoi canali; cosa che potrebbe facilitare un po’ gli utenti. È l’ennesima dimostrazione di quanto la giunta sia lontana e distaccata da un tema importante per il diritto alla salute di ciascun cittadino, ricalcando la poca capacità di gestione del problema della carenza dei medici da parte della Regione". Bonacorsi conclude: "Rivolgo un saluto alla direttrice dell’Ast 1, dottoressa Nadia Storti, che ha deciso di andare in pensione, la quale nelle occasioni in cui abbiamo avuto modo di confrontarci ha sempre dimostrato professionalità, conoscenza dei problemi e grande capacità gestionale".

s.fr.