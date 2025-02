Il Carnevale di Fano sfida la pioggia, lo spettacolo continua con Ballantini

Fano (Pesaro e Urbino), sabato 22 febbraio 2025 – La pioggia che sta bagnando la città in queste ore non spegne certo l'entusiasmo del Carnevale di Fano. La festa è pronta ad accogliere il pubblico con una serie di appuntamenti imperdibili, a partire dallo spettacolo di Dario Ballantini questa sera al Teatro della Fortuna. Alle 21, il trasformista livornese porterà in scena “Lo Spettacolo di Ballantini - Conseguenze di 40 anni nei panni degli altri”, un viaggio attraverso la sua carriera con imitazioni, aneddoti e retroscena inediti. Da Gino Paoli a Vasco Rossi, passando per Valentino, lo spettacolo sarà un'occasione unica per scoprire il dietro le quinte dei suoi personaggi più iconici. Ad accompagnarlo, la fisarmonica di Marcello Fiorini e materiali video esclusivi. Parte del ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Fano. I biglietti sono disponibili online su Vivaticket e presso il botteghino del teatro. Dopo il successo della prima sfilata, domani, domenica 23 febbraio il centro storico tornerà a trasformarsi in un grande teatro a cielo aperto, con la seconda grande sfilata dei carri allegorici, che invaderanno le vie della città con colori, musica e l'immancabile getto di dolciumi. Tra i protagonisti della giornata, spicca il Pupo 2025, un omaggio a Jannik Sinner, ideato dall'associazione Fantagruel. Accanto a lui, sfileranno i quattro nuovi carri di prima categoria, opere d'arte in movimento che affronteranno temi di grande attualità, dall'era digitale alla crisi climatica. Il Carnevale dei bambini aprirà la giornata con la sfilata delle scuole cittadine, seguita dai laboratori creativi di “Carnevale a mattoncini 2025” a Palazzo Bracci Pagani, che coinvolgeranno grandi e piccini. Non mancherà l'Area Kids, con laboratori dedicati al riciclo e un getto speciale di dolciumi per i più piccoli. Anche quest'anno, il pubblico avrà il compito di eleggere il carro più bello, votando tramite il QR code presente nel programma ufficiale o sul sito del Carnevale di Fano. Con la pioggia che si ritirerà e l'allegria che prenderà il sopravvento, il Carnevale di Fano è pronto a regalare ancora una giornata di magia, arte e divertimento. L'appuntamento è fissato: la festa continua.