Il Fano vince con un tenace. Casa 33

Fano 3 Casa 33 1

CALCIO (4-3-1-2): Sodani, Riggioni, Nodari, D’Anzi, Incerti (23’ st Orazi); Patrignani (23’ st Ricci), Omiccioli, Niang; Palazzi (36’ st Casoli), Gueye (30’ st Apezteguia), Giovanelli (44’ st Manuelli). A disp. Giulini, Giampaoli, Bonazelli. All. Spendolini.

CASA 33 (4-4-2): Pare; Seck, Rinaldi, Badji, Lavacca; Abazizi (24’ st Lupo), Alvarez (37’ st Iroual), Nicolini (37’ st Obbar), Pierini; Da Silveira, Shkoza (37’ st Keita). A disp. Eguavoen, Kamissoko, Esposito. All. Bragagnolo.

Arbitro: Donini di Pesaro.

Reti: 4’ pt Gueye, 16’ st Shkoza, 34’ st Apezteguia, 43’ st Niang.

Note: pomeriggio grigio, terreno pesante, spettatori 300. Ammonito: Rinaldi. Angoli 14-2, recuperi 0 + 4’.

Il Casa 33 spaventa il Fano, per la prima volta in questo campionato, riuscendo dapprima ad agguantare il pareggio e poi a conservarlo fino ad un quarto d’ora dalla fine. Fino a quando cioè un rigore trasformato con freddezza da Apezteguia ha fatto ritornare il sorriso ai fanesi e regalato l’ennesima vittoria ai granata. Fano con assenze pesanti (Bianchi, Guei, Sabattini, Mea), Casa 33 encomiabile nel voler tenere testa agli avversari con una applicazione senza risparmio. Dopo il gol di Gueye in apertura, di testa da due passi, il Fano spreca a piene mani con uno sfortunato Giovanelli e così invece di arrotondare il punteggio, al 16’ della ripresa arriva l’1-1 degli ospiti siglato da Shkoza, complice una palla vagante in area. Cala il gelo sul "Mancini" perché i granata non riescono a concretizzare l’evidente superiorità che per fortuna si ristabilisce al 34’ grazie al rigore per un mani in area e alla terza rete in contropiede di Niang (43’) su assist dell’intramontabile Apezteguia.

Silvano Clappis