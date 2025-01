Il leoncino ruggisce. La più venduta d’Italia è una moto Benelli: "Doppiamo la Bmw"

Per il quinto anno consecutivo la moto più venduta in Italia è una Benelli. Ad aggiudicarsi lo scettro nel 2024 è stata la TRK 702, modello adventure della Casa di Pesaro (arrivato sul mercato poco più di un anno fa) che ha fatto segnare un nuovo record: 7.344 unità immatricolate in un anno. Un risultato non solo vede la TRK 702 piazzarsi ai vertici della classifica delle moto più vendute, ma la vede notevolmente staccare anche la seconda posizione (occupata da Bmw R 1300 GS, con 4.701 unità immatricolate), quasi raddoppiandola.

Da oltre 15 anni una singola moto non registrava numeri così elevati nel mercato italiano delle due ruote, un segmento in controtendenza rispetto al resto del settore dell’automotive e più in generale di quello della metalmeccanica. "Il successo della Benelli TRK 702 come moto più venduta in Italia nel 2024 ci riempie di orgoglio e sottolinea ancora una volta il legame speciale tra Benelli e i motociclisti italiani – dice Gianni Monini, direttore commerciale Italia di Benelli -. Dopo aver guidato il mercato dal 2020 con la TRK 502 (che ha definitivamente rilanciato il brand ed è stata ai vertici della classifica delle moto più vendute dal 2020 al 2023, ndr), questo incredibile risultato non solo riflette la qualità dei nostri prodotti, ma anche la fiducia che i motociclisti ripongono nel nostro brand e la passione condivisa per un marchio che ha fatto, e sta facendo, la storia delle due ruote in Italia".

Benelli è stata acquisita nel 2005 dal gruppo cinese Qianjiang Motor (che oggi è controllato dal gruppo Geely, proprietaria di marchi auto come Volvo e Lotus), quando l’azienda fu venduta da Andrea Merloni. Quest’anno ricorre il ventesimo anniversario dell’acquisizione e dopo tanti anni difficili, nel 2015 l’azienda ha iniziato la sua risalita per arrivare ai vertici delle classifiche sul mercato italiano, uno tra i più importanti e competitivi nel mondo delle due ruote. Quest’anno in totale, Benelli ha immatricolato 13mila moto e si prepara a lanciare sul mercato nuovi modelli come la Bkx, la Bobber 400, presentati ad Eicma (Salone delle due ruote che si tiene a Milano) pochi mesi fa e la Tornado Naked Twin 500.

Soddisfatta dei risultati di Benelli anche Yan Haimei, amministratore unico dell’azienda: "Benelli rappresenta uno degli asset più importanti e strategici di un grande gruppo internazionale, sia come brand sia a livello di risultati economici – spiga - e questo è un ulteriore elemento a garanzia di una crescita stabile nel futuro. Incrementeremo ancora di più l’impegno nello sviluppo, a partire da nuovi modelli che andranno a rinnovare a breve la nostra gamma fissando nuovi e ancor più ambiziosi obiettivi".