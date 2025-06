Imparare l’arte orafa. Scade il termine per il corso

Il 15 giugno prossimo scade il termine per iscriversi alla Jewelry Summer School, corso organizzato dall’Accademia Orafa Fano, rivolto a studenti, creativi, orafi, designer e appassionati di arte orafa in programma a Fano dal 30 giugno al 5 luglio 2025. Il progetto permette una esperienza formativa immersiva nel design e nella realizzazione di un gioiello, ispirato all’opera dell’artista orafo veneziano di fama internazionale Alberto Zorzi, che interverrà come guest artist e supervisore della Jewelry Summer School, con l’affiancamento tecnico e laboratoriale dei docenti dell’Accademia

Orafa.

s. c.