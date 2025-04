’Impronte femminili’ al via ma con qualche polemica

Presentata, ieri mattina, alla Fondazione Carifano, la rassegna Impronte Femminili, organizzata da otto anni dal "Il laboratorio armonico" e coordinata dall’ex assessore Sara Cucchiarini. Presenti tante professioniste, volontarie, rappresentanti di associazioni e istituzioni, compresi i consiglieri regionali del Pd, Renato Claudio Minardi e Micaela Vitri, quest’ultima in rappresentanza dell’assemblea legislativa, e la segretaria provinciale del Partito democratico Rosetta Fulvi. Assente il Comune di Fano.

"Abbiamo invitato il sindaco Luca Serfilippi – ha assicurato Cucchiarini – ci ha detto che sarebbe venuto volentieri ma che aveva altri impegni". "Mi hanno avvisato solo giovedì – chiarisce il primo cittadino – ero all’estero e rientravo ieri sera". Non ha invece ricevuto nessun invito l’attuale assessore alle Pari Opportunità Lucia Tarsi. "Noi ci siamo rivolti al sindaco – ribadisce Cucchiarini – non so perchè non abbia delegato qualcun altro, forse gli amministratori il venerdì santo fanno vacanza".

"Siamo al ridicolo – commenta Serfilippi – come se questi eventi fossero solo di una parte politica e non di tutti. Purtroppo è un vecchio metodo di fare politica che non mi appartiene".

I 26 appuntamenti dell’ottava edizione di Impronte Femminili, dal titolo "Il corpo e la dimensione umana della pace" partono a maggio per concludersi a settembre, e si svolgono in 9 comuni: Fano, Colli al Metauro, Orciano, Fermignano, Terre Roveresche, Fossombrone, Pergola, Mondavio, Isola del Piano. E’ della fumettista Assunta Toti Buratti l’illustrazione del manifesto che ripropone, in modo originale, i colori della bandiera della pace e che ha anche ispirato la call to action "tessere la pace" con performance finale. Su idea dell’artista Elisabetta Duchi, durante la rassegna, saranno raccolti pezzi di stoffa dei 7 colori della bandiera della pace che poi saranno cuciti dalle "cerimoniere della tessitura" per dare vita ad una colorata coperta quale simbolo di accoglienza. Il programma completo sarà pubblicato sui social di Impronte Femminili.