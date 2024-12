In distribuzione i sacchetti per la differenziata

Da lunedì al centro di raccolta differenziata di via Laghi a Calcinelli, per i residenti di Colli al Metauro è iniziata la consegna dei sacchetti necessari per il conferimento porta a porta di plastica e organico per il 2025. Il centro, normalmente aperto il lunedì dalle 7,15 alle 12,15, il giovedì dalle 13,15 alle 18; e il sabato dalle 7,45 alle 12,45, in via straordinaria, proprio per il ritiro dei sacchetti sarà fruibile anche nei prossimi tre martedì: il 24 dicembre, il 31 dicembre e il 7 gennaio, dalle 8,30 alle 12. La consegna di questi contenitori andrà avanti fino al 28 febbraio.