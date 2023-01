Incendio oggi alla Profilglass di Bellocchi di Fano

LA COLONNA DI FUMO NERO SULLA PROFILGLASS

Fano, 27 gennaio 2023 – Un nuovo incendio si è sviluppato, nel primissimo pomeriggio di oggi, all’interno del reparto di laminazione dell’azienda Profilglass, a Bellocchi di Fano. Un’alta colonna di fumo nero, visibile a due chilometri di distanza dall’area industriale, si è levata in cielo poco prima di mezzogiorno mentre le fiamme, secondo le prime informazioni, dovrebbero essere scaturite da un macchinario per la laminazione.

Un improvviso malfunzionamento dell’apparecchio meccanico avrebbe innescato una frizione e delle scintille che hanno infiammato l’olio lubrificante contenuto all’interno della laminatrice. Non ci sono stati né feriti né intossicati. Pronto infatti è stato l’intervento dei vigili del fuoco di Fano e Pesaro arrivati sul posto alle 12.10 con 5 mezzi e 13 uomini che hanno sedato l’incendio in poco tempo: appena un quarto d’ora. Sul posto anche la polizia locale di Fano e gli agenti del commissariato.

“Su richiesta dell'ufficio ambiente del Comune - spiega l’assessore Cora Fattori -, accorso tempestivamente in loco, Arpam metterà dei campionatori per verificare la qualità dell'aria. Si tratta di radielli che campionano l'aria facendola passare in filtri che poi saranno analizzati in laboratorio per le sostanze organiche volatili e le pm 10”.