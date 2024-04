Incidente a Fano, una motociclista di 62 anni perde il controllo e vola a terra

Fano (Pesaro e Urbino) 13 aprile 2024 - In sella ad una potente moto, nella rotatoria perde il controllo e vola oltre la siepe una 62enne di Mondolfo. E’ successo stamattina lungo la Flaminia. Erano circa le 13 quando la donna è stata trasportata al Pronto soccorso di Fano per la caduta. Da un primo accertamento effettuato dagli agenti della Polizia Locale intervenuti per i rilievi, si tratterebbe di una caduta autonoma della conducente: una donna di origini straniere residente a Mondolfo di 62 anni.

La donna conduceva il motoveicolo Honda Hornet 600. Percorreva, sola in sella, via Aldo Moro con direzione Pesaro Ancona quando, giunta alla rotatoria con via Roma, vi si immetteva per attraversarla ed uscire su via Pertini. Ma ad un certo punto ha perso il controllo del veicolo a seguito dell’immissione in rotatoria di un’auto che da via Roma voleva prendere la direzione monte-mare. In seguito alla perdita di controllo la donna si proiettava, colpendo anche il marciapiede, al di là della siepe che divide la pista ciclopedonale presente. La giornata fanese non era iniziata bene. Alle 9 infatti la Polizia Locale è intervenuta anche a rilevare un maxi tamponamento lungo la Nazionale. Quattro le auto coinvolte, percorrevano tutte la SNAS in direzione Ancona-Pesaro quando all’altezza del civico 44 la Fiat Panda condotta da una 51enne di Fano non riusciva a evitare l'urto con il veicolo che la precedeva (una Peugeot condotta da una 48enne di Mondolfo). Questa a sua volta veniva spinta contro una Mercedes classe C condotta da un uomo di 57 anni di Fano che a sua volta colpiva una Ypsilon condotta da una ragazza 31enne di Mondolfo. Due le persone ferite trasportate al pronto soccorso. La donna alla guida della Panda e un passeggero della Peugeot.