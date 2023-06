Incidente al porto di Fano, furgone investe e uccide un pedone

Fano (Pesaro e Urbino) 29 giugno 2023 - Tragedia questa mattina sul molo di Levante, nel porto di Fano. L’autista, di origine albanese, guidava il furgone di un’azienda fornitrice di alimenti per la ristorazione e stava facendo retromarcia per andare a consegnare la sua merce al ristorante “Levante”, quando ha colpito alle spalle un anziano che passeggiava sul molo nella stessa direzione. Sentendo il botto, d’istinto l’uomo alla guida ha frenato il mezzo per poi farlo tornare in avanti, dando un ulteriore colpo all’uomo che era finito a terra sotto le ruote. L’ultimo colpo fatale.

Quando l'autista è sceso per soccorrere l’uomo che aveva appena investito, per lui, fanese di 79 anni, non c’era purtroppo più nulla da fare. Un bianco telo pietoso ha coperto il cadavere in attesa dell’arrivo del Pm. Sul posto per i rilievi di legge la polizia locale, i carabinieri di Fano e i militari della capitaneria di porto che stanno verificando se il mezzo fosse autorizzato a transitare su quella banchina.