Incidenti a ripetizione, soccorsi in quattro

Due cicliste, un ragazzino di 10 anni e un settantenne in scooter, nella giornata di ieri sono finiti al pronto soccorso travolti in tre diversi incidenti. La prima ciclista è stata urtata da un’auto sulla via Flaminia, a seguito del colpo è caduta a terra ed è stata trasportata al Santa Croce in codice rosso. L’incidente è avvenuto intorno alle 8 di ieri mattina all’altezza della strada comunale per Ferretto. Alla guida dell’auto, una Fiat Panda, un 79enne che pare abbia colpito la ciclista in fase di sorpasso.

Altro codice rosso per il settantenne di Cartoceto che, sempre ieri intorno alle 18, a bordo di un Ducati è caduto in via Primo Maggio urtato da una Fiat 500 condotta da una ventenne fanese. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso di Pesaro, mentre la moglie che era sul Ducati con lui, è stata trasferita al Santa Croce in codice giallo.

Un altro incidente è avvenuto alle 16, in via Mura Malatestiane, sulle strisce pedonali all’altezza della rotatoria di viale Battisti. Sulla bicicletta c’erano una mamma e il figlio di 10 anni: entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso di Fano in codice giallo. In tutti gli incidenti è intervenuta la Polizia locale per gli accertamenti di legge.