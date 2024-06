La Costituzione in dono ai 18enni. Poi la mostra

Stamattina, per la Festa della Repubblica, l’amministrazione comunale di Mondavio terrà la cerimonia di consegna della Costituzione Italiana ai neo diciottenni e a coloro che compiranno la maggiore età nel corso del 2024. "Ragazze e ragazzi – sottolinea il consigliere comunale Sauro Bigelli (in foto), che ha curato l’organizzazione dell’inziativa – che diventano a pieno titolo parte attiva della nostra società, con diritti e doveri. L’appuntamento, che si svolgerà in sala consiliare, prenderà il via alle 10 e vedrà la partecipazione della professoressa Licia Califano, ordinario di Diritto costituzionale al Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Urbino. Previsto l’accompagnamento alla chitarra della musicista Irene Placci Califano. Alle 11 ci si sposterà alla sala ‘Mascarucci’ per l’inaugurazione della mostra ‘Madri e Padri Costituenti’, 24 ritratti originali di membri dell’Assemblea Costituente più quelli di altre figure importanti della storia italiana disegnati dalla fumettista Mabel Morri. Questa rassegna sarà visitabile fino al 9 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20. Fuori da questi orari sarà fruibile per scuole e gruppi prenotando al 349.6439238. Collaborano Anpi Valcesano e Anpi Senigallia. Legata alla Festa di oggi, martedì dalle 17 alla sala ‘Mascarucci’ si terrà l’iniziativa ‘Disegna il tuo insettino Costituente, la natura per far conoscere la Costituzione ai bambini da 6 a 10 anni’, con Mabel Morri.