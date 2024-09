La Festa dei Fiori si apre con multe e auto rimosse in via della Giustizia

Multe e auto rimosse ieri mattina nel parcheggio di via della Giustizia, dove sono state trasferite le fermate degli autobus di linea per 4 giorni, dal 25 settembre alla mattina del 30, in coincidenza con la Festa dei Fiori, in programma dal 26 al 29 settembre. Il parcheggio di via della Giustizia è stato individuato come alternativa a viale Buozzi, soluzione quest’ultima considerata pericolosa dagli autisti e dalla Rsu (Rappresentanza sindacale) Cisl dell’Ami. A luglio di quest’anno, in occasione della Fano dei Cesari, il sindacato aveva messo in evidenza "come la gente fosse costretta a correre da un bus ad un altro attraversando il trafficato viale Buozzi". Lo stesso problema il sindacato lo aveva già sollevato a maggio in occasione di altri due eventi (Aspettando il Giro e la Fiera dell’antiquariato). Da qui l’idea della nuova Giunta di trasferire gli autobus nel parcheggio di via della Giustizia. "Ringraziamo il sindaco per la decisione presa – commenta la rappresentante Rsu della Cisl – perché è stato fatto un primo passo avanti, per il futuro servirà la presenza della protezione civile per dialogare con gli automobilisti".

Molti infatti parcheggiano non negli spazi previsti ma negli angoli e nelle curve rendendo difficile le manovre degli autobus. Per consentire il regolare svolgimento del servizio ieri mattina, giorno del ’taglio del nastro’ con il sindaco Luca Serfilippi e l’assessore Alberto Santarelli, è stato richiesto l’intervento della polizia locale che ha quindi proceduto con multe e auto rimosse. Nella confusione che si è creata, un pullman straniero ha perfino imboccato via della Giustizia in senso contrario. Se anche questa nuova soluzione non si dovesse rivelare adeguata "l’alternativa è che gli autobus rimangano – fanno notare dal sindacato – dove sono ora e cioè su via delle Rimembranze e via Corridoni e le manifestazioni occuperanno quello che rimane del Pincio oppure si organizzeranno altrove". Dal sindacato considerano impossibile il trasferimento degli autobus nella zona della stazione "perché ci sarebbe un ritardo delle corse di 10-15 minuti". Un problema da risolvere velocemente quello della presenza degli autobus al Pincio in presenza di eventi visto che si avvicinano le feste natalizie e l’area sarà di nuovo occupata dal villaggio del Natale.

Anna Marchetti