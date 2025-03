La Smartsystem affronta la capolista pensando alla Coppa Italia

Smartsystem Essence Hotels oggi alle 18 affronterà al Palas Allende di Fano la capolista Tinet Prata di Pordenone per l’ultima giornata della regular season del campionato di serie A2. La Virtus al suo primo anno in questa categoria è salva, ma ora pensa alla Coppa Italia che parte il 6 aprile.

Coach Vincenzo Mastrangelo presenta così l’incontro odierno: "E’ vero siamo già salvi da tempo, ma questo match conta come tutti gli altri che abbiamo giocato finora, perché dobbiamo cercare una vittoria prestigiosa in casa per prepararci bene alla Coppa". Sulla stagione, il tecnico biancorosso dice: "Sono molto soddisfatto. Delle tre neopromosse ovvero noi, Macerata e Palmi, siamo stati i primi a salvarci. Una è già retrocessa e Macerata che dovrà aspettare i risultati di oggi e tengo a precisare che siamo stati gli unici a non andare sul mercato durante l’anno". L’allenatore virtussino poi va nel dettaglio: "Si può sempre fare di più, il prossimo anno faremo tesoro tutti della esperienza maturata quest’anno". Oggi c’è comunque la prima della classe che andrà a fare visita a capitan Coscione e compagni: "È la capolista ed è la squadra più continua del campionato, per questo cercheremo di fare bene difronte al nostro fantastico pubblico".

Interviene anche l’attaccante Pietro Merlo: "E’ un Match, quello di oggi, che potrebbe servirci per la Coppa. Vogliamo giocare una partita diversa, soprattutto perché l’ultima della stagione regolare davanti al nostro fantastico pubblico". Poi ad aprile via alla Coppa Italia: "L’ultima giornata – conclude lo schiacciatore virtussino – sarà decisiva per quanto riguarda gli accoppiamenti. Il nostro obiettivo rimane quello di dare del filo da torcere a qualsiasi avversario che affronteremo".

Kristian Gamba e Jernej Terpin, autori di un campionato straordinario, saranno le punte di diamante dei friulani. Dopo la sorprendente sconfitta patita in casa da Macerata, i pratensi avranno diverse pressioni addosso e giocheranno in un clima molto caldo. Al Palas Allende è sempre difficile passare.

b.t.