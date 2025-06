Nidi, 128 i bimbi in lista d’attesa

Asili nido: sono 128 bambini in lista d’attesa per l’anno scolastico 2025-2026. "Di questi 129, 10 piccoli – spiega l’assessore ai Servizi educativi, Loredana Maghernino – potranno essere riassorbiti dai raccordi di Bellocchi (Bimbe e bimbi, 7 posti) e Gimarra (3 posti)". E ancora l’assessore: "Il trend degli esclusi è praticamente identico a quello degli ultimi anni. D’altronde gli strumenti del Comune sono questi e noi, come chi ci ha preceduto, non abbiamo la bacchetta magica. Questo primo anno di gestione delle iscrizioni è stato tuttavia molto utile a monitorare in prima persona la situazione e comprendere da vicino le criticità".

"Le 10 ‘caselle libere’ di Bellocchi e Gimarra, riservate ai bimbi più grandi (sezioni ‘Ponte’ e ‘Primavera’, dai 21 ai 36 mesi) – prosegue Maghernino – saranno riempite e già in questo modo tamponeremo significativamente la falla. L’obiettivo è però dare una svolta reale, affrontando il problema alla radice: servono nuovi spazi. Proprio per questo il Comune, con in prima linea il sindaco Luca Serfilippi e l’assessore Gianluca Ilari, sta operando per velocizzare al massimo il cantiere del nuovo ‘nido Girasole’ al Vallato".

an. mar.