La squadra non c’è, i tifosi sì: "L’Alma deve tornare a volare"

Ieri pomeriggio a Fermignano, sul muro esterno dello stadio dove avrebbe dovuto disputarsi l’incontro di Eccellenza Alma Juventus Fano-Montefano Calcio, un manipolo di tifosi fanesi ha affisso il solito striscione di contestazione, così come ha sempre fatto in tutte le precedenti gare di questo campionato dove giocavano i granata. Questa volta la frase è stata: "Obbligo fanese: l’Alma deve tornare a volare", firmato dalla Curva Bronco, con a fianco le insegne dei Panthers ‘77 e degli ultras Fano.

I tifosi fanesi presenti, una ventina in tutto, hanno poi lasciato l’impianto, mentre il direttore di gara, insieme alla squadra del Montefano, ha atteso i canonici 45 minuti prima di decretare la mancata presentazione dell’Alma e compilare il referto con la lista dei calciatori del Montefano. Spetterà ora al giudice sportivo decretare, in settimana, il secondo 3-0 a tavolino e 1 punto di penalizzazione ai danni dell’Alma Juventus si avvia così ad essere esclusa definitivamente dal campionato. Basterà infatti "saltare" le prossime due gare con Tolentino e Osimana per scomparire dalla classifica, senza più quindi l’obbligo per le squadre avversarie di presentarsi la domenica al campo di gioco.

sil.cla.