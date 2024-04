La Virtus blinda coach Mastrangelo

E’ arrivato che la squadra era seconda e allenata da un ex campione molto amato come Paolo Tofoli. Ma è riuscito a conquistare subito tutti. Vincenzo Mastrangelo ha guidato, per ora, la Smartystem fino ai quarti di finale playoff e c’è la sensazione che la Virtus possa andare molto lontano quest’anno. Il tecnico dei biancorossi è stato talmente apprezzato dalla dirigenza fanese che alla vigilia di garauno con il Motta Livenza, si gioca domenica 14 aprile alle 19 al Palas Allende, è stato riconfermato sulla panchina della Virtus per altri due anni. Così recita la nota del club: "Pochi fronzoli e tanta sostanza. Vincenzo Mastrangelo ha conquistato la piazza a suon di fatti. Dunque nessun dubbio sulla prosecuzione del rapporto con il coach pugliese originario di Gioia del Colle". Dunque nella sede di Yndetech del presidente Emidio Cennerilli è stato sottoscritto il contratto che legherà coach Mastrangelo e la Virtus fino alla stagione 2025-2026. "Felicissimo di aver rinnovato per altri due anni – questo il commento dell’allenatore –, segno della stima, del rispetto che il presidente, il diesse Mattia Brunetti e tutto l’ambiente mi sta dimostrando da quando sono arrivato qui a Fano. Questi sembrano aspetti scontati, ma invece devo ammettere ormai molto rari nel nostro mondo. Grazie". Un messaggio, quello del coach, molto chiaro che fortifica le basi per una programmazione biennale. Fano avrà quindi il suo condottiero alla conquista della pallavolo che conta. Del resto la società non si mai nascosta punta alla promozione.

b.t.