La Virtus ha il suo ’nuovo’ tempio. PalaAllende più capiente e moderno

di Anna Marchetti

Al PalaAllende lavori per 250mila euro in soli quattro mesi: la capienza dell’impianto è passata da 750 a 1000 posti. Ieri mattina, proprio al palazzetto dello sport, la consegna simbolica della struttura da parte del Comune al Csi, che la gestisce, e alla Virtus Volley che potrà giocare il suo campionato in A2 in un impianto a norma, in totale tranquillità, senza la preoccupazione delle deroghe.

"Ci avete regalato – ha detto il presidente della Virtus Volley, Emidio Cennerilli – un futuro sereno. Vi ringrazio perché avete mantenuto la parola: è stata una sfida straordinaria. Quattro mesi fa era difficile crederci, invece abbiamo un palazzetto pronto per la stagione di campionato dove possiamo sentire la vicinanza e il sostegno del pubblico e della città di Fano".

"Pur partendo da zero e con i lavori che si sono fermati ad agosto per le ferie – ha sottolineato il vice presidente del Csi, Francesco Paoloni – siamo riusciti a chiudere il cantiere entro ottobre.

L’amministrazione ci ha permesso di raggiungere questo traguardo, saremo ricordati per aver fatto qualcosa che solitamente richiede molto più tempo". "Il PalaAllende con i suoi tempi certi e risultati concreti – ha commentato il sindaco Luca Serfilippi – dovrà diventare il modello per tutti i lavori pubblici. Un restyling, quello del palasport, che non si faceva da 10 anni, e che abbiamo portato a termine in 4 mesi non avendo né il progetto pronto né i finanziamenti".

All’assessore ai Lavori pubblici, Gianluca Ilari, il compito di illustrare, oltre all’aumento della capienza, tutti gli interventi effettuati: "E’ stata tinteggiata la struttura, sono state predisposte le uscite di sicurezza, installati nuovi infissi, ampliate le tribunette nel ballatoio, realizzato un nuovo impianto audio e allestito un nuovo bar curato da Must Cafè".

"Questo progetto – ha aggiunto Ilari – è stato una vera corsa contro il tempo, un intervento di cui la Virtus e la città avevano bisogno. Abbiamo rispettato l’impegno di concludere i lavori entro il mese di ottobre. Pur non essendo un’opera complessa, coordinare le competenze di ingegneri, tecnici e squadre in così poco tempo non è stato semplice. Sono molto orgoglioso di aver portato a termine questo importante risultato".

Anche per l’assessore allo sport Alberto Santorelli il PalaAllende deve diventare "il simbolo di un nuovo sistema di gestione delle strutture sportive dove ai privati è richiesta capacità gestionale e al pubblico investimenti per assicurare la qualità degli impianti. L’intervento al palazzetto dello sport è un ‘cambio di passo’ e una testimonianza del nostro impegno anche nel settore sportivo. Grazie alla collaborazione corale abbiamo ottenuto un risultato straordinario in tempi rapidi. Restituiamo alla Virtus Volley, ma anche la basket e alla ginnastica Aurora, un impianto rinnovato".

Per il Comune "il PalaAllende è un esempio di collaborazione efficace e di impegno per migliorare le infrastrutture sportive di Fano, rispondendo ai bisogni della comunità e rendendo la città un modello di efficienza nella gestione dei lavori pubblici".