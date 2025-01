Ladri d’appartamento messi in fuga dalle vicine del derubato

Ladri d’appartamento in azione, sabato sera a Cerasa di San Costanzo, messi in fuga da due vicine di casa delle vittime. Il blitz si è verificato poco dopo le 20 in un’abitazione di via Il Colle di proprietà del giornalista e scrittore Marco Gasparini, che in quei momenti era fuori con la famiglia. Due signore del posto, Ilaria e Cinzia, hanno notato movimenti sospetti in corrispondenza della villetta e con grande coraggio e tempismo hanno iniziato a urlare, cercando anche di inseguire due malintenzionati usciti in fretta e furia dalla proprietà del giornalista, direttore dell’organo di informazione web “Cerasa News 24“, e poi allertando le forze dell’ordine. Una pattuglia del Radiomobile di Fano era già in zona, a seguito di segnalazioni di altri cittadini che avevano visto sconosciuti aggirarsi nel quartiere residenziale, e sono arrivati sul posto in pochissimi minuti, cercando anche di intercettare l’auto dei malviventi: una Volkswagen Golf ultimo modello di colore nero, direttasi verso Mondolfo.

Secondo la testimonianza delle due donne i ladri erano tre, due entrati nella casa e un terzo che li attendeva in macchina. Gasparini, avvertito dalle stesse vicine, è rientrato subito, verificando insieme ai militari che i delinquenti erano penetrati nell’abitazione forzando una porta finestra, concentrando le loro attenzioni sulla camera da letto, dove hanno messo a soqquadro armadio e cassettiera, arraffando alcune collanine e del denaro contante. "Fortunatamente – racconta la vittima del raid ladresco – non sono stati fatti altri danni e di questo devo certamente ringraziare l’intervento tempestivo delle mie vicine Ilaria e Cinzia, che hanno dimostrato coraggio e alto senso civico".

Stando alla testimonianze delle due donne, i soggetti scappati dalla casa avevano un’età di circa 35, 40 anni. Indagano i carabinieri di San Costanzo.

Sandro Franceschetti