Ladro bloccato dai carabinieri in viale Carducci

Operazione di capodanno, a Marotta, da parte dei carabinieri, che ieri pomeriggio hanno fermato un uomo introdottosi in un’abitazione di viale Carducci. L’episodio si è verificato verso le 17. Alcuni residenti del viale hanno notato un tizio che stava forzando una porta a pian terreno in una casa vicina alla loro e hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto, nel giro di pochi minuti, è sopraggiunta una pattuglia dei carabinieri di Mondolfo, che ha ‘beccato’ l’uomo ancora all’interno dell’appartamento e che vistosi scoperto ha tentato di fuggire buttandosi dal terrazzo al primo piano dell’edificio, ma è stato subito bloccato dai militari. La casa in cui è avvenuta l’irruzione è di proprietà di una coppia di pensionati che in quelle ore era fuori. Determinante, per il buon esito dell’operazione, che ha probabilmente consentito di scongiurare l’ennesimo furto in appartamento, l’allarme dato dai vicini e il tempestivo intervento degli uomini dell’arma. Stando alle sommarie informazioni trapelate, il fermato sarebbe di nazionalità straniera.

s.fr.