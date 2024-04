L’etica del lavoro diventa spettacolo

Stasera al Teatro Angel dal Foco di Pergola, Teatri d’Autore porta in scena alle 21.15 lo spettacolo "Storie di uomini e di vini io sono il mio lavoro", un lavoro sul valore etico del lavoro, un’etica da tramandare alle future generazioni come la più preziosa delle eredità, frutto di un forte legame tra generazioni. Lo spettacolo, di e con Pino Petruzzelli, è la straordinaria storia di Dionigi, il vignaiolo che ha saputo dare concretezza al sogno e attraverso le sue continue lotte arrivare a creare un’eccellenza da una terra avara, un sogno in cui passato e presente, tradizione e modernità si fondono producendo un vino da premiare capace di racchiudere in sé memoria di piccola e grande Storia. Dionigi crede in un lavoro per cui fondamento essenziale è la speranza.

ti. pe.