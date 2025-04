Liliana mai più rintracciata dal 21 marzo

Salgono a tre persone scomparse nel nulla nella nostra provincia. A Riccardo Branchini, si aggiungono Liliana Scarpetti, 80nne di Fano, mai più ritrovata dopo che il 21 marzo scorso ha abbandonato la sua Fiat Seicento alla foce del Metauro, e Gianfranco Paolini, 82 anni, di Villa Ceccolini di Pesaro, scomparso lo stesso giorno, la cui bicicletta è stata ritrovata lungo una strada di campagna che porta a Ginestreto. Liliana Scarpetti, una donna minuta che abitava al quartiere Sant’Orso, il giorno prima della scomparsa si era sottoposta ad accertamenti medici di routine. Poi ha abbandonato l’auto in uno spiazzo, poco prima del ponte ferroviario sul Metauro, col muso verso la statale, come se volesse ritornare a casa. La donna, vedova da tempo, era molto conosciuta nel suo quartiere. Di lei non è stata travata alcuna traccia, malgrado le imponenti ricerche.

Marco D’Errico