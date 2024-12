L’invasione dei pallavolisti: "In arrivo tremila persone"

di Anna Marchetti

La "città della pallavolo" si prepara ad accogliere 3mila persone, tra atleti e accompagnatori, nelle tre giornate di venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 dicembre: l’occasione è offerta dal "Fano international volley cup-Momorial Benny", giunto alla sua quinta edizione. La società Virtus Fano, che organizza l’evento (con il supporto del Ministero per lo Sport e i Giovani, la Regione, il Comune e la Federazione italiana pallavolo) parla di "una piccola invasione di turisti sportivi che, nelle tre giornate tra Natale e Capodanno, gireranno Fano e l’intero territorio. Sono coinvolti 26 impianti (Fano, Lucrezia, Calcinelli, Montemaggiore, Tavernelle, San Costanzo, Pesaro, Monte Porzio, Marotta e Mondolfo e Senigallia) dove si disputeranno 350 partite con 123 squadre pronte a darsi battaglia e distribuite tra under 13 (18 squadre), under 14 (25), under 16 (28), under 18 femminile (24), oltre a under 15 (10) e under 17 maschile (18). Tra le partecipanti spiccano città di rilievo come Livorno, Pescara, Roma, Villa Vicentina, Chianti e Belgrado".

"È bello sapere – commenta il presidente della Virtus Fano, Emilio Cenevilli – che Fano è la ‘città della pallavolo’. Questo evento ne è la dimostrazione, capace di attrarre un pubblico vastissimo, sono circa 3000 le persone attese, e di generare un indotto economico significativo, di almeno mezzo milione di euro". "Un torneo cresciuto nel tempo e che quest’anno – commenta l’assessore allo Sport, Alberto Santorelli – registra un’esplosione di partecipanti e di presenze turistiche che ci identifica sempre più come ‘città della pallavolo’. Noi vogliamo fare dello sport un motore incisivo sia socialmente che economicamente, unendo l’impegno dell’ amministrazione comunale e quello delle associazioni sportive". "Un torneo importante – ha sottolineato il sindaco Luca Serfilippi – per le strutture ricettive e per promuovere Fano durante il periodo natalizio. Perché Fano è, e vuole essere, la città del turismo familiare".

"Quest’anno – conclude Marco Mantile (dirigente della Virtus) – abbiamo dovuto rifiutare numerose richieste di iscrizione a causa della mancanza di ulteriori spazi disponibili: questo dimostra quanto il torneo sia cresciuto e quanto sia apprezzato". Mantile rivolge "un ringraziamento speciale alle società sportive della provincia che hanno assicurato il loro supporto logistico, permettendoci di organizzare un evento distribuito su 26 impianti sportivi. Questa manifestazione sarà un’importante boccata d’ossigeno per le strutture alberghiere e commerciali, offrendo uno spettacolo sportivo di primissimo livello".