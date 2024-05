Lo buttano a terra e gli rubano lo scooter

Si sono avvicinati alla vittima, seduta sul suo scooter intenta a fumare una sigaretta. Gli hanno detto di scendere e di consegnarglielo immediatamente. Al suo diniego, hanno afferrato il motorino spingendo il giovane proprietario a terra. Poi sono fuggiti a tutta velocità nella salita di via del Moletto. E’ successo nella notte tra sabato e domenica, vittima un 19enne fanese, carnefici due giovani turisti lombardi giunti in città per divertirsi e finiti in manette. Ieri la convalida dell’arresto e la misura cautelare dei domiciliari in attesa del processo.

Erano incensurati e di buona famiglia, poco più grandi della loro vittima. Un 23enne e un 26enne lombardi, in vacanza nella città della Fortuna. Una vacanza che però è finita con un soggiorno inaspettato di 48 ore nel carcere di Villa Fastiggi, dove i due giovani sono stati rinchiusi dopo essere stati arrestati dai carabinieri di Fano intorno alle 3 di notte di domenica. Erano invece da poco passate le 2 quando questi turisti ventenni si sono imbattuti nel 19enne fanese, seduto sul suo Mbk 50, che aveva le chiavi inserite. "Scendi e daccelo, serve più a noi" gli avrebbero detto. "Non ci penso neanche" gli ha risposto il giovane. Un diniego per loro inaccettabile, a cui è seguita una azione tanto repentina quanto violenta. "Daccelo" hanno ripetuto afferrando il motorino, strattonandolo e spingendo giù il suo proprietario, che è caduto rovinosamente a terra.

Pochi istanti di follia. E mentre un amico della vittima di questa rapina aggravata correva a soccorrerlo, avendo assistito alla scena da poco distante, i due furfanti si erano già dileguati spingendo il motorino a manetta su per via del Moletto e poi a sinistra lungo viale Primo Maggio. Tutto questo hanno raccontato i due fanesi ai carabinieri che hanno risposto alla loro chiamata al 112 alle 2,10 di notte. Poco dopo gli uomini dell’Arma erano già alla ricerca dei due rapinatori, che hanno intercettato in via Gandiglio. Alla vista delle divise non hanno neppure tentato la fuga. E’ finita così la loro vacanza fanese.