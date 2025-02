Luisa Spagnoli e i Baci Perugina. Putti e Seneca raccontano la storia

Un’occasione perfetta per scambiarsi qualche bacio… di cioccolato, di parole e di storia. "La Signora dei Baci" è il libro che verrà presentato domani alle 21 nella Sala della Comunità don Paolo Tonucci al Vallato di Fano, un viaggio tra amore, creatività e intuizioni geniali. Protagonisti Luisa Spagnoli, che trasformò scarti di nocciole in un’icona della dolcezza, e Federico Seneca, il fanese che con la sua grafica rese immortale il marchio Perugina.

I celebri cartigli, con la scritta blu e l’illustrazione ispirata al bacio del pittore Francesco Hayez, portano la firma di Seneca, pioniere della pubblicità che ha lasciato un’impronta indelebile nel marketing e nell’arte visiva. Un appuntamento per riscoprire il suo talento e, chissà, per lasciarsi conquistare da qualche dolce sorpresa. L’autrice Maria Letizia Putti ne parlerà con Bernardino Seneca, che è proprio il figlio di Federico, in una serata arricchita dagli interventi di Alberto Santorelli, Valentina Bernardini e Luciano Cecchini.

ti.pe.