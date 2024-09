Lutto nel Bidente. Addio a 59 anni ad Anna Severi

È morta a 59 anni Annamaria Severi di Civitella, volto noto della ristorazione a Santa Sofia dove ha gestito per oltre trent’anni un’ attività prima di rosticceria e poi di pizzeria da asporto in via Dante Alighieri. Un locale frequentato dove Anna sfornava pizze, tortelli alla lastra e piadina romagnola. Una donna combattiva che non accettava quelli che lei considerava soprusi piccoli e grandi, sia che venissero perpetrati dai singoli che da associazioni o istituzioni. Una donna che si era spesa lottando per difendere, ad esempio, le signore Donatella Campini ed Hannika Held che si battevano contro la costruzione a Galeata del ponte ciclo-pedonabile sul fosso di Mercatale, ancora oggi chiuso per un’ordinanza della magistratura.

Una donna fortemente toccata dall’omicidio terribile dell’amato fratello Franco Severi, il cui cadavere decapitato fu rinvenuto il 22 giugno del 2022 a Civitella in località Seggio e che com’è noto ha visto la condanna all’ergastolo due anni dopo, da parte della Corte d’Assise di Forlì, di un altro suo fratello, Daniele. Processo che l’ha vista protagonista come parte civile in numerose udienze, insieme agli altri famigliari, a favore del fratello Franco. "Una morte annunciata" aveva definito l’omicidio e non ha mai espresso dubbi sulla colpevolezza del fratello Daniele.

Anna Severi era una donna altruista, nei confronti sia di associazioni che di privati, ma in particolare va ricordata la sua azione meritoria portata avanti nel ricordo del fratello Franco, che risiedeva proprio nel podere di Seggio, area sconvolta fortemente dall’alluvione del maggio 2023, donando 530 euro all’Auser di Civitella, frutto del ricavato dalla vendita dei ‘tortelli alla lastra solidali’ oltre a rifornire i militari e i vigili del fuoco di 40 pizze, mascarpone e birra. "Un bel gesto quello di Anna – ricorda il sindaco Claudio Milandri –, a dimostrazione che le tragedie fanno emergere quasi sempre il buon cuore delle persone. Grazie Anna per quello che hai fatto per il nostro comune e per tutti i volontari durante quei giorni terribili. Riposa in pace".

I funerali della Severi hanno luogo questa mattina, con partenza alle 10 dalla camera mortuaria dell’ospedale di Forlì, mentre le onoranze funebri sono fissarte alle 10.30 al Santuario della Beata Vergine della Suasia di Civitella. Poi la salma verrà trasferita a Cesena per la cremazione.