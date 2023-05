Fano, il fango invade anche canile e bioparco

Fano, 17 maggio 2023 – Maltempo, superlavoro per i volontari e le volontarie di Melampo, ma pericolo scampato per i cani ed i gatti rifugiati nella struttura comunale di Tre Ponti. Zampe bagnate, qualche raggruppamento e pochi disagi in più per i circa 90 cani ospiti nel rifugio Melampo gestito dall’omonima associazione. Tra loro tanti «super vecchietti» (over 14), alcuni dei quali «molto problematici». «Visto il disastro che c’è in giro ci è andata più che grassa - dice la responsabile Cecilia Tornimbeni -. Noi già dalla sera prima ci eravamo organizzate lasciando alcuni animali nell’area di sgambatura più grande, avevamo chiuso tutti i box in modo che non potessero sbattere cancelli o altro. Quando siamo arrivate la mattina dopo alle 6.30 ci siamo trovate sotto una bomba d’acqua: in alcuni recinti, i tombini non avevano ricevuto l’acqua e i box si erano allagati. Ma gli animali tutti bene. Abbiamo lavorato per alzare le cucce con ulteriori bancali per farli stare più all’asciutto possibile, i cani nelle situazioni più critiche li abbiamo spostati in altri recinti…»

Il problema è che con tutti questi ospiti i box sono quasi tutti occupati «spero che il Comune affronti presto il problema fogne - conclude Tornimbeni -, che già era stato segnalato, per scongiurare situazioni peggiori di quelle che abbiamo visto in questi

giorni».

Tutto bene anche al Bioparco Vita da Pacos di Roncosambaccio. «Gli animali che vivono a contatto con la Natura sanno difendersi da soli - sottolinea Elisa Bilancioni -. L’unica accortezza che abbiamo avuto è stata quella di spostare gli animali del lago nella struttura in alto assieme agli animali da cortile. La piena del lago ha infatti poi sommerso la loro casetta. Ma per fortuna erano già in salvo. Non è andata bene invece per l’orto, completamente sommerso».