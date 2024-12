Maltempo senza tregua. Anche i mercatini in tilt. Una valanga di interventi

Riapriranno questa mattina i mercatini di Natale messi "sotto sigillo" nel primo pomeriggio di ieri a causa di quattro pini pericolanti. Così come sono rimaste chiuse tutta la notte e riapriranno oggi Strada del Giardino, interessata da una frana, Via Tomassoni, chiusa preventivamente a causa di due alberi in fase di valutazione, e alcune vie secondarie nella zona di Roncosambaccio, dove si susseguono interventi per la messa in sicurezza.

Per tutta la giornata di ieri Fano ha vissuto ore difficili a causa del maltempo che ha investito la città e le aree limitrofe, con piogge intense e raffiche di vento che nella mattina hanno sfiorato i 100 chilometri e che nel pomeriggio hanno continuato ad attestarsi attorno alla media dei 40 chilometri orari. Erano le 7,51 quando la centralina dell’osservatorio metereologico di Fano collocata in cima al Liceo Torelli ha segnato la raffica più violenta tra le tante burrascose che si sono susseguite in città, in una giornata da allerta meteo gialla per vento ma anche per pioggia, con oltre 110 millimetri di precipitazioni già cadute per un totale di 1110 registrati in tutto l’arco del mese. Numerosi sono stati i disagi registrati in varie zone del territorio, sia costiere che collinari, dove le condizioni meteo hanno provocato danni significativi. Alberi caduti in via Papiria, energia elettrica altalenante in varie zone della città e dall’entroterra la notizia di neve a Calmazzo, Canavaccio e Fermignano. Il centralino dei vigili del fuoco è stato sempre bollente.

In risposta a questa situazione, il sindaco di Fano ha attivato fin dalle prime ore del mattino il Centro Operativo Comunale (COC) per coordinare le operazioni di emergenza e rispondere prontamente alle segnalazioni dei cittadini. Al lavoro tutte le squadre operative disponibili: Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e personale di Aset. In totale 40 gli addetti impegnati, affiancati da ditte private, per gestire le situazioni critiche che continuano a emergere. Le criticità maggiori si sono registrate nelle aree collinari, come Monte Giove e Magliano, dove numerosi alberi e rami sono stati abbattuti dal vento, ostruendo le strade e rendendo difficoltosa la viabilità. Nel centro cittadino e nelle zone costiere, i problemi più gravi si sono verificati lungo via Cristoforo Colombo e via Dante Alighieri. In quest’ultima, i Vigili del Fuoco hanno effettuato un sopralluogo e, vista la pericolosità della situazione, hanno disposto la chiusura totale della strada per consentire gli interventi di messa in sicurezza.

Il maltempo ha colpito duramente anche le aree di cantiere presenti in città, dove sono state divelte recinzioni e danneggiate le strutture. Numerosi cartelli stradali sono stati abbattuti. Nonostante il grande impegno delle squadre operative, la situazione richiede un monitoraggio costante, anche da parte dei cittadini invitati alla collaborazione. "Stiamo facendo il massimo per garantire la sicurezza e ridurre al minimo i disagi – hanno dichiarato il sindaco Luca Serfilippi e l’assessore alla Protezione Civile Gianluca Ilari – ma chiediamo ai cittadini collaborazione e pazienza in queste ore difficili". Con il vento che continua a soffiare con intensità e ulteriori piogge previste nelle prossime ore, l’attenzione resta alta. Intanto la Protezione Civile delle Marche ha emesso un’altra allerta meteo per la giornata di oggi, martedì 24 dicembre 2024, che interessa anche la città di Fano. "Allerta arancione per vento fino alle 23:59 di mercoledì 25 dicembre e allerta gialla per neve e ghiaccio fino alle 13:59 di mercoledì 25 dicembre".