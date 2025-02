Manita facile, l’Alma è ko. Sangiustese in zona playoff

alma

ALMA JUVENTUS FANO: Pinto; Mattioli (38’st Rovinelli); Marcatilli; Rastelletti; Saponaro; Pedro jr (1’st Mele); Goupy; Malshi; Engobo; Militaru (15’st Biagioni); Gantalis (40’st Sifi). Allenatore: Aiello Antonio.

SANGIUSTESE: Rossi; Aliffi; Pasqualini; Iommi; Marini; Tarulli (19’st Cresci); Gaspari (23’st Di Giminiani); Crescenzi (19’st Straccio); Cornero (25’st Formentini); Grassi (26’st Cognigni); Di Ruocco.

Arbitro: Tarli di Ascoli Piceno.

Reti: 4’pt e 18’pt Grassi, 24’pt e 27’pt Cornero, 6’st su rigore Di Ruocco, 28’st Goupy.

Manita facile quella realizzata dalla Sangiustese, che in casa dell’Alma Juventus Fano ha vita fin troppo facile e non deve fare troppa fatica per superare una squadra ad un passo dalla Promozione, che sembra ormai essersi arresa al proprio destino.

Per quanto riguarda la gara, pronti via e dopo meno di venti minuti Grassi ha già segnato la sua personale doppietta e messo in discesa la gara della Sangiustese, che avanti di due reti deve solo controllare. L’Alma Juventus Fano è stordita e subisce altre due reti già prima della mezz’ora, stavolta la doppietta è dello scatenato Cornero.

Ad ogni affondo la Sangiustese concretizza. Nella ripresa Di Ruocco su rigore sigla il quinto gol ospite ed arrotonda il risultato.

Il gol di Goupy al 28’st rende solo meno amara la sconfitta per l’Alma Fano, che resta sempre più ultima in classifica. La Sangiustese al contrario vince e resta saldamente al quinto posto, tenendosi stretto un piazzamento playoff.