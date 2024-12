Meachum Clarke, potenza e spirito dei canti gospel stasera a Gabicce

Fano e Gabicce Mare (Pesaro e Urbino) domenica 29 dicembre 2024 - Una serata che resterà impressa nella memoria collettiva dei fanesi e che questo pomeriggio alle 18 replica a Gabicce Mare, promettendo di far rivivere le stesse emozioni, in un evento che si preannuncia altrettanto coinvolgente e unico. Il concerto di Meachum Clarke di ieri sera al Teatro della Fortuna si è rivelato uno degli spettacoli più straordinari e coinvolgenti delle 28 edizioni della rassegna di gospel natalizio organizzata dal Fano Jazz Network. Uno show unico, dove il confine tra palco e platea si è dissolto, trasformando l’intera sala in una festa collettiva di musica, energia e partecipazione. Sin dalle prime note intonate dai sei coristi della formazione Meachum Clarke & Company, l’atmosfera si è rivelata diversa. Per la prima volta nella storia della manifestazione, infatti, il teatro ha più volte acceso le luci in sala, sottolineando come il pubblico fosse parte integrante dello spettacolo, non solo spettatore. Le luci hanno rivelato volti sorridenti, mani che battevano il tempo delle armonie vocali potenti eseguite e braccia alzate che ondeggiavano a ritmo, dando vita a un’atmosfera di puro entusiasmo ed emozione. Meachum Clarke, accompagnato da un coro ridotto nel numero ma di altissimo livello, ha saputo trascinare il pubblico in un viaggio musicale esilarante e travolgente. Ogni canzone ha trasformato il teatro in una vera e propria celebrazione, culminando in applausi scroscianti che hanno costretto gli artisti a tornare sul palco per ben tre volte dopo la fine del concerto. “Uno dei concerti più belli di sempre,” hanno commentato i presenti, ancora elettrizzati dall’energia condivisa. Non c’è dubbio che questo spettacolo rappresenti un punto di riferimento per le edizioni future, dimostrando come la musica possa abbattere barriere e creare momenti di pura magia collettiva. INFO BIGLIETTERIA: • Biglietti disponibili al botteghino del Teatro Astra prima dello spettacolo • Acquisto online su www.vivaticket.com • Contatti tramite WhatsApp: 388 6464241 (Fano Jazz Network) Prezzi: • Intero: € 25 • Ridotto: € 22 • Bambini 0-7 anni: € 3