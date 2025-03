Minardi: "Ecco tutte le bugie sull’hospice pediatrico"

"Sull’hospice per le cure palliative pediatriche solo promesse, sono quattro anni che aspettiamo e non c’è neppure il progetto". Il caso è stato sollevato ieri durante i lavori dell’assemblea legislativa delle Marche dal consigliere del Pd Renato Claudio Minardi (foto). "L’hospice pediatrico – ha detto Minardi – è una vera propria presa in giro nei confronti dei cittadini e dello stesso sindaco che ne ha fatto una battaglia in campagna elettorale. A oggi, non esiste il progetto, l’iter è fermo a una variante urbanistica attivata dal Comune e le risorse necessarie (7 milioni di euro) sono state spostate nel biennio 2026-2027, dopo le elezioni. Ritengo molto grave la totale indifferenza del centrodestra nei confronti di un tema così delicato".

"L’hospice pediatrico di Fano - sottolinea Minardi - avrebbe dovuto essere realtà già da due anni. Invece non è stato fatto nulla e la Regione Marche ha inaugurato recentemente la nuova struttura di Villa Maria di Ancona, capace di accogliere appena 90 bambini, facendone a oggi l’unico centro regionale. Ma nelle Marche ci sono 600 piccoli pazienti, non solo oncologici, ma anche affetti da patologie neuromuscolari, degenerative e genetiche che richiedono un’assistenza costante". L’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini ha risposto che "l’iter è stato avviato e sta proseguendo".

Anna Marchetti