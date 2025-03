Minorenne prende l’auto del nonno e si ribalta

Fano, 14 marzo 2025 – Una notte movimentata, quella tra mercoledì e giovedì, lungo la provinciale che collega Mombaroccio a Carrara di Fano, dove si sono susseguiti due incidenti a breve distanza di tempo e a pochi metri l’uno dall’altro, creando il caos lungo la Sp32. Il primo ha coinvolto un 17enne che, senza patente, si è messo alla guida dell’auto del nonno all’insaputa della famiglia. Il minorenne, dopo aver caricato un coetaneo, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato sull’asfalto.

Una scena da brividi per chi si è trovato a transitare in quel momento: la macchina ribaltata, i fari ancora accesi nella notte e due ragazzi al suo interno. Per fortuna, entrambi sono usciti illesi, ma l’episodio avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Urbino, che ha subito verificato la dinamica dell’accaduto. Al termine degli accertamenti, per il 17enne alla guida è scattata la sanzione amministrativa di 5mila euro per guida senza patente (il minimo della contravvenzione prevista dall’art. 116 del codice della strada, che arriva fino a 30mila euro), mentre l’auto del nonno è stata sottoposta a fermo per tre mesi.

Nel frattempo, mentre gli agenti erano ancora impegnati nei rilievi, alcuni automobilisti hanno segnalato un altro incidente avvenuto a poche centinaia di metri di distanza. Questa volta, protagonista della sbandata è stato un sessantenne che, da solo al volante, ha perso il controllo della sua auto, finendo fuori strada. Il mezzo è uscito dalla carreggiata e si è fermato in un campo adiacente, tra la vegetazione. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, l’uomo era già fuori dall’auto, ma appariva in evidente stato di alterazione psicofisica. Sottoposto al test dell’etilometro, il responso non ha lasciato dubbi: il tasso alcolemico era oltre quattro volte il limite consentito, ben oltre 2,20 g/l. Una quantità che non solo rende pericolosa la guida, ma può compromettere anche i normali riflessi.

Per il sessantenne è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria, il ritiro immediato della patente, la decurtazione di dieci punti e la confisca del veicolo. Gli episodi dell’altra notte, sono solo due tra i tanti che hanno richiesto l’intervento della Polizia Stradale nell’ultimo fine settimana.

I controlli effettuati dagli agenti hanno portato infatti a fermare 252 persone, contestare 260 infrazioni e sequestrare quattro veicoli. Sono state inoltre ritirate quattro patenti per guida in stato di ebbrezza e sequestrata una patente risultata falsa. Per questo nei prossimi weekend le forze dell’ordine del territorio intensificheranno la vigilanza, con l’obiettivo di prevenire altre notti come questa. In campo ci sarà anche un camper mobile attrezzato per il controllo dell’uso di sostanze stupefacenti, uno strumento in più per garantire la sicurezza sulle strade. “L’attenzione resta alta - si legge in una nota della Questura -: episodi come quelli di Carrara di Fano dimostrano quanto sia ancora necessario lavorare sulla prevenzione e sulla consapevolezza dei rischi legati alla guida irresponsabile”.