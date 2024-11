Molto più di una bandierina: alunni disegnano la città

Tanti bimbi e ragazzi fanesi, protagonisti ieri nella ‘Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza’. Ieri infatti gli scolari, sono usciti per esplorare il territorio, individuando dei luoghi nelle vicinanze della propria scuola da utilizzare come spazi di gioco, contrassegnandoli con delle bandierine, nell’ottica di porre le basi, nel Consiglio comunale congiunto con gli adulti, per la loro realizzazione concreta.

"Abbiamo voluto declinare questa ricorrenza in un’attività ampia, non limitata al singolo giorno, perché crediamo fortemente nel diritto al gioco ma anche nelle proposte dei nostri figli – ha commentato il vicesindaco e assessore alla ‘Città delle bambine, dei bambini e dei ragazzi’ Loretta Manocchi (in foto) –. Dalla ricerca di questi spazi scaturirà anche il ‘decalogo delle caratteristiche ideali’ dei luoghi di incontro e di gioco: un documento che diverrà strumento di progettazione per tutte le aree e i parchi che in futuro saranno realizzati in città".

ti.pe.