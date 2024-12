Nel ricordo di Francesco, una speranza per i bambini

Nel ricordo di Francesco si accende una nuova speranza per tanti bambini. Nella comunità di Colli al Metauro è vivo il ricordo di Francesco Bernabucci, il giovane studente del Polo 3 deceduto lo scorso 17 settembre, pochi giorni dopo il suo 20esimo compleanno, vinto da una lunga malattia. E nel suo nome ha "festeggiato il Natale" raccogliendo quasi mille euro per i bambini malati in cura al Salesi. Ha avuto infatti un grandissimo successo il torneo di Burraco pensato dall’insegnante Jessica Traiani, "un piccolo gesto per un grande sorriso" che si è svolto domenica al Bocciodromo di Tavernelle. La quota di iscrizione era di 10 euro, da devolvere interamente alla Fondazione Salesi. "Abbiamo avuto 26 coppie di giocatori, in tutto io e la mia collaboratrice Romina abbiamo raccolto 950 euro. La famiglia Polverari, mamma fratello e nonni di Francesco, sono rimasti molto contenti". Teneva molto a questo torneo la Traiani, sia per il bene che la lega a Francesco, sia perché è una delle mamme che ha sorriso grazie alla Fondazione Salesi.