Noleggiavano auto per svaligiare case, arrestati due topi d'appartamento

Fano (Pesaro e Urbino) 27 gennaio 2024 - Noleggiavano auto e con quelle andavano a svaligiare le case degli anziani fanesi. Una volta usciti di casa i residenti, entravano in azione loro, forzando gli infissi sul retro delle case prese di mira. Ma al termine di minuziose indagini, l'altro giorno gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fano hanno dato esecuzione a due misure cautelari in carcere emesse dal gip del Tribunale di Pesaro a carico di due albanesi di 20 e 34 anni, irregolari e senza fissa dimora . Tutto è partito a settembre scorso da Rosciano dove è giunta una volante del Commissariato di Fano, intervenuta su segnalazione di un residente che, appena dopo il tramonto, aveva notato questi due individui scendere da un'auto e scavalcare furtivamente la recinzione di una abitazione. Prima di riuscire ad entrare in un'altra abitazione però i due uomini erano scappati a piedi alla vista delle divise. E mentre uno dei due poliziotti della volante era rimasto a sorvegliare il veicolo con cui quei malviventi erano

<< span="">arrivato lì, l'altro si era dato <<>all'inseguimento a piedi dei due. In quella lunga corsa l'agente era riuscito a memorizzare con precisione le fattezze di uno dei due fuggiaschi e sebbene alla fine i due fossero riusciti a far perdere le loro tracce tra i campi, l'identikit fornito dal poliziotto è stato utilissimo ai fini investigativi . Le successive indagini hanno infatti portato all'identificazione dei due malviventi, di nazionalità albanese, irregolari sul territorio nazionale, senza fissa dimora ma gravitanti su Fano. Ora i due sono stati presso l'Istituto Penitenziario di Villa Fastiggi.