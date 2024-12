Nuova Zengarini pronta per metà 2025

"Nuova Pista Zengarini: approvata la variante progettuale, riprenderanno i lavoro entro l’anno e l’impianto sarà pronto per metà 2025". E’ quanto annuncia la giunta di centrodestra: "Dopo mesi di difficoltà, che hanno portato il cantiere a un blocco prolungato dallo scorso luglio, si è finalmente giunti a una soluzione: la variante approvata permetterà alla ditta incaricata di riprendere i lavori già entro la fine dell’anno". "La nostra giunta – fanno sapere il sindaco Luca Serfilippi e l’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Ilari (foto) – ha deciso di reinvestire oltre 1 milione di euro. Ora, con la variante, possiamo definire un cronoprogramma abbastanza realistico che porterà a completare l’opera entro la metà del 2025. Siamo fiduciosi che, con il supporto tecnico e organizzativo adeguato, potremo rispettare queste tempistiche. La ripartenza del cantiere rappresenta un segnale positivo per la città e per i cittadini". "Lo sport – concluso sindaco e assessore – è al centro dell’agenda politica di questa amministrazione, che punta a dotare la città di strutture moderne e funzionali, capaci di far crescere le discipline sportive dialogando in modo costruttivo con le società e le realtà cittadine, per condividere obiettivi e strategie, in netta controtendenza".

an. mar.