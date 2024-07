Palato, natura ed emozioni dal San Bartolo a Fano

Dalla Riviera del San Bartolo fino a Fano, un’estate di tanti e bellissimi itinerari turistici, tutti da accompagnare alla scoperta della buona tavola degustando le prelibatezze enogastronomiche del mare Adriatico. Tornano, dopo il successo delle passate edizioni, i Week Gastronomici d’ (A)mare promossi da Confcommercio Marche Nord insieme all’associazione Ristoratori Pesaro Urbino. Ma questa estate, i 40 chilometri di spiagge, le 4 destinazioni balneari, si fanno anche un tutt’uno nella nuova guida dedicata alle località marine dell’Itinerario della Bellezza. Si chiama "La bellezza in Blu" la nuova guida tutta dedicata alle spiagge di Gabicce Mare, Pesaro, Fano e Marotta, tutte Bandiera Blu della Fee oltre alla Bandiera Verde con cui oltre 2mila pediatri italiani e stranieri riconoscono i litorali più indicati per i bambini.

"L’idea di questa nuova guida nasce dalla constatazione che la maggior parte delle presenze turistiche nella provincia di Pesaro e Urbino deriva proprio dal settore balneare - spiega Amerigo Varotti, direttore di Confcommercio Marche Nord -. Non era però mai stata realizzata una pubblicazione ad hoc, da distribuire nelle fiere e negli uffici IAT, che le riunisse insieme. Mancava insomma uno strumento che promuovesse l’offerta balneare del nostro territorio". Quest’anno Confcommercio Marche Nord ha deciso quindi di colmare questa lacuna, realizzando un’agevole guida di 24 pagine, vero spin off in blu dell’Itinerario della Bellezza. Assieme a questo continuano però le iniziative per la valorizzazione della ristorazione locale che nei Week d’(A)mare vedono protagonisti 19 ristoranti tra Casteldimezzo, Gradara, Pesaro e Fano, per godere dei piaceri della tavola e conoscere luoghi suggestivi. "Un menù stuzzicante proposto da professionisti della ristorazione, un prezzo certo e invitante, - spiegano i presidenti dell’Associazione Ristoratori Confcommercio, Mario Di Remigio (Pesaro) e Martina Carloni (Fano) - soprattutto in un’ottica di promozione del locale, ci auguriamo costituiscano gli elementi indispensabili per la riuscita dell’evento".

Tiziana Petrelli