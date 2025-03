Panda ’impazzita’ va addosso a 4 auto

Paura, ieri intorno alle 17, al semaforo pedonale della rotatoria degli ex carri di carnevale. Un tir per il trasporto delle vongole e una Peugeot che era al suo fianco, al momento di ripartire, si sono urtati e l’auto è finita di traverso davanti al mezzo pesante. Nessun ferito. Poco dopo, alle 18.30, una 46enne fanese, alla guida di una Panda, proveniente da via Poggi e diretta verso la Statale, ha urtato danneggiandoli due veicoli in sosta, uno in via del Carmine e uno in viale Romagna. Arrivata in via I Maggio (direzione sud) al semaforo di via Carducci la signora si è messa nella corsia di sinistra (riservata ai veicoli che intendono girare verso il lido) colpendo altri due veicoli incolonnati alla sua destra. Gli urti hanno provocato danni alla stessa Panda tanto che è servito il carro attrezzi. Sul posto la Polizia locale.