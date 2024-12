Parcheggi al Vittoria Colonna, tempi più lunghi

Si era parlato del primo dicembre, invece si dovrà aspettare ancora per il parcheggio del Vittoria Colonna perchè i lavori edili sono partiti solo ieri, né viene indicata la data della sua apertura. "Dopo aver completato le opere di potatura e la pulizia dell’area – fa sapere l’assessore al Verde Alessio Curzi – siamo passati alla fase operativa con gli interventi per la posa della pavimentazione, l’installazione del sistema di illuminazione e la predisposizione degli stalli, lavori realizzati da Aset, che si sta occupando del progetto. L’area sarà presto fruibile e sicura, garantendo alla città 50 nuovi posti auto, un importante traguardo per migliorare la mobilità e l’accessibilità al centro storico". E ancora Curzi: "Questo progetto rappresenta l’occasione per riqualificare un’area che meritava di essere valorizzata. Se le condizioni meteorologiche saranno favorevoli, siamo fiduciosi di restituire il parcheggio alla comunità entro i prossimi giorni, fornendo così una risposta concreta alle necessità di sosta dei cittadini. Fano si prepara a inaugurare una nuova area di parcheggio, un ulteriore passo avanti nel percorso di riqualificazione della città".