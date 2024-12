Parcheggi all’ex convitto Vittoria Colonna. Il plauso di Marcolini: "Nuova vita al centro"

Parcheggio all’ex Vittoria Colonna di Fano, Barbara Marcolini: "Grande risultato". Così la presidente di Confcommercio Fano e vicepresidente provinciale ha acolto la realizzazione del parcheggio auto all’ex Convitto Vittoria Colonna: "E’ un grande risultato quello che si sta concretizzando per la nostra città, determinante innanzitutto per il commercio, in un periodo non dei più semplici per tanti negozi. Un centro storico per essere vivo deve essere prima di tutto facilmente raggiungibile. A ribadirlo anche uno studio fatto pochi anni fa da Demoskopika, dal quale era emerso come prioritari fossero i parcheggi per portare persone nel cuore della città. Noi da anni, come tavolo economico, chiedevamo la riqualificazione dell’ex Vittoria Colonna per creare un parcheggio a servizio della città e più in generale perché uno spazio decoroso e frequentato è una garanzia di vivibilità e di sicurezza".