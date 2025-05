Parcheggi: altri 800 a pagamento. E l’abbonamento stagionale triplica

di Anna Marchetti

Rivoluzione parcheggi: aumentano in tutta la città quelli a pagamento (che tra stagionali e permanenti saranno circa 800 in più) e si registra un’impennata del costo degli abbonamenti stagionali nella zona mare (nel periodo dall’1 luglio al 15 settembre) che passa da 30 a 100 euro: "Parliamo di 1 euro al giorno – minimizza l’assessore Alessio Curzi – e gli abbonati potranno parcheggiare ovunque". La buona notizia è che per i posti auto liberi si avrà un incremento alla Caserma Paolini (più 70 stalli) che, però, potrebbero diventare a disco orario per garantire la rotazione. Sempre nel piazzale della Caserma sono previsti interventi di sistemazione complessiva e nuova illuminazione. Altri 80 posti sono quelli del Volta annunciati nei giorni scorsi.

L’amministrazione comunale ha presentato il nuovo piano dei parcheggi frutto della collaborazione con Aset e le associazioni di categoria. "Non vogliamo fare cassa – ha chiarito il sindaco Luca Serfilippi –, il ricavato (si parla di circa 100mila euro) sarà utilizzato per sostenere le iniziative (come gli Itinerari della Bellezza o il BrodettoFest), per migliorare il decoro urbano e per l’istituzione di un servizio navetta da Fano sud verso il centro città".

I nuovi parcheggi a pagamento, da nord a sud, saranno 795 dei quali 608 stagionali e 187 permanenti. Per quanto riguarda gli stagionali, i parcheggi blu già esistenti partiranno dall’inizio di giugno, quelli nuovi dal primo luglio, mentre gli ulteriori posti blu permanenti scatteranno dal primo ottobre. Prevista l’applicazione della tariffa agevolata (1 euro all’ora) nei parcheggi scambiatori di Gimarra e in quelli della zona sud di Fano, ordinaria nel resto della città (1,20 la prima ora, 1,40 dalla seconda ora in poi).

Il quadro completo dei nuovi parcheggi è stato presentato, ieri mattina nella sala della Concordia dall’assessore Curzi. Per quanto riguarda i nuovi parcheggi blu stagionali, ecco di seguito l’area e il numero di stalli previsti. Parcheggio scambiatore di Gimarra nord: 43 blu, 35 liberi, 2 disabili, 1 carico-scarico. Parcheggio scambiatore di Gimarra sud: 52 blu, 47 liberi, 2 disabili. Viale Cairoli (lato nord oltre la ferrovia): 47 blu, 4 disabili, 1 carico-scarico. Sport park (lato viale Dante Alighieri): 116 blu, 3 disabili. I tre parcheggi di via De Gasperi complessivamente avranno: 79 blu, 4 disabili, 1 carico-scarico. Parcheggio largo Bellariva: 88 blu, 2 disabili, 1 carico-scarico. Parcheggio Torrette largo Bellariva, fronte mare: 27 blu, 2 disabili, 1 carico-scarico. Parcheggio Bagni Soleado: 30 blu, 2 disabili, 1 carico-scarico. Parcheggio Bagni Renzoni: 64 blu, 3 disabili, 2 carico-scarico. Parcheggio Ponte Sasso-Hotel Imperial: 19 blu, 1 disabile. Parcheggio Ponte Sasso-Fantasy Park (confine con Marotta): 43 blu, 2 per disabili, 1 carico-scarico.

Quanto ai nuovi parcheggi a pagamento permanenti, ecco l’elenco. Parcheggio Sferisterio: 49 blu, 1 per disabile, 12 per i motorini. Parcheggio lungo le Mura Augustee: 16 blu, 1 per disabile. Parcheggi via Giulio Cesare: 31 blu, 2 per disabili. Parcheggio via Nino Bixio: 32 blu, 1 per disabile. Parcheggi via Montegrappa: 45 blu, 3 disabili, 2 carico-scarico, 3 per le moto. Quest’area sarà soggetta a una profonda modifica con lo spostamento della ciclabile verso i giardini e i parcheggi sul lato della strada. Infine se per residenti, dimoranti e operatori economici, l’abbonamento stagionale costerà 100 euro, per gli albergatori la tariffa sarà di 40 euro. Inoltre dall’1 luglio al 15 settembre si potrà usufruire di tariffe settimanali che gli amministratori definiscono "molto vantaggiose": 30 o 35 euro a seconda della zona, acquistabili direttamente ai parcometri con carta di credito, senza registrazione o tramite App.