Piazza Amiani ai raggi X. Controlli ad alto impatto

Controlli in centro storico, ieri pomeriggio, degli agenti della polizia di Stato in collaborazione con la polizia locale. In particolare sono state effettuate verifiche tra i giovani che frequentano piazza Amiani e Pincio. Fano, già a ottobre dello scorso anno, era stata inserita tra le città nelle quali era previsto che forze dell’ordine intervenissero con controlli straordinari ad alto impatto. Controlli che sono stati intensificati dopo i recenti gravi fatti di cronaca come l’accoltellamento, sabato 30 marzo, in piazza Costa tra tunisini o l’aggressione della scorsa settimana, davanti al piazzale della stazione, di alcuni 20enni nordafricani ai danni di un loro connazionale, per rubargli in monopattino. Episodi che hanno suscitato polemiche politiche e allarme sociale e che hanno portato le forze dell’ordine ad intensificare ulteriormente i controlli in centro storico.

Sul tema della sicurezza, dei rinforzi delle forze dell’ordine e dell’incremento della videosorveglianza, insiste Confcommercio. "E’ necessario –afferma la presidente Barbara Marcolini – tenere alta l’attenzione su una questione così delicata. Fano è la terza città delle Marche e sono fondamentali, per la sicurezza del centro storico e dei quartieri, dei cittadini e delle attività commerciali, più forze dell’ordine, anche in vista dell’imminente arrivo della stagione estiva, e maggiori sistemi di videosorveglianza".