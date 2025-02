Piccolo, un’altra domenica con le ‘Favole’ per famiglie

Nuovo appuntamento in questo weekend con la rassegna ‘Favole’ al Teatro Piccolo di Forlì, a Bussecchio, ciclo dedicato alle famiglie. La compagnia Teatro Perdavvero porterà infatti in scena domani, con inizio alle ore 16, lo spettacolo ‘Enrichetta dal ciuffo’. Il testo in questione è stato tratto da una fiaba di Charles Perrault ed è prodotto da Accademia Perduta/Romagna Teatri. Gli interpreti sono Marco Cantori (anche regista dello spettacolo) e Giacomo Fantoni, mentre le musiche sono degli stessi Fantoni e Cantori e di Diego Gavioli.

La storia narra la nascita , in un castello, di una bambina che ha in testa un ciuffetto. Si tratta di una bambina molto brutta, tanto da somigliare a una bestiolina, e che viene chiamata dai genitori per l’appunto Enrichetta dal Ciuffo. Pur essendo brutta, la bambina però è molto intelligente e simpatica tanto che tutti avranno il desiderio di frequentarla e di starle vicini. Intanto in un regno poco lontano nasce un bambino bellissimo, simile a un angelo: questo bimbo viene chiamato, anche per la bellezza dei suoi piccoli denti, Clemente Bel Dente. Purtroppo però Clemente, pur essendo bello, ha uno sguardo vuoto e lento, tanto che molti cominciano a deriderlo e a prenderlo in giro. Due bambini con due caratteri diversi finché non si incontreranno in un bosco e le sorti di entrambi cambieranno totalmente.

Prezzo unico d’ingresso: 5 euro. Domani, giorno dello spettacolo, la biglietteria del Teatro Piccolo aprirà alle ore 15 (biglietti e prenotazioni telefoniche nella giornata di oggi telefonanfo allo 0543.26355; info allo stesso numero oppure consultando il portale accademiaperduta.it).

r. r.