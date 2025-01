Pista di ghiaccio, è boom. E ora arriva la befana

Con l’arrivo della Befana, lunedì 6 gennaio, in piazza XX Settembre, si conclude il programma degli eventi natalizi organizzati dall’amministrazione comunale. Non termina, però, il divertimento al Pincio con la pista di pattinaggio rimarrà fino a domenica 19 gennaio. Lo annuncia l’assessore agli Eventi Alberto Santorelli: "Visto il successo straordinario della pista di ghiaccio all’Arco d’Augusto, che si è rivelata una delle attrazioni più amate del Natale fanese, pensiamo che la sua proroga sia il giusto modo per continuare a offrire momenti di gioia e condivisione, rispondendo alle tantissime richieste di cittadini e turisti". La pista del ghiaccio sotto l’Arco d’Augusto ha registrato un +50% di ingressi rispetto agli anni precedenti quando l’impianto era in piazza Avveduti e a fianco della Rocca Malatestiana. "Abbiamo avuto una media – spiega il responsabile della pista Elio Moruzzi – di circa 200-250 persone al giorno, in 40 giorni stimiamo circa 10 mila presenze".

Una clientela di bambini, famiglie e adolescenti. "Dove ci sono le famiglie – commenta Moruzzi – è sempre molto positivo. Ha funzionato molto bene l’esperimento della festa, al Pincio, per l’ultimo dell’anno con la musica per i giovani e la presenza di tante famiglie. Speriamo che la location del Pincio sia confermata anche per il prossimo anno".

Pista del ghiaccio (dalle 10.30 a notte fonda), mercatino di Natale (dalle 9 alle 20) giochi e giostre per i bimbi (10.30-22) al Pincio, rimarranno le protagoniste di questo primo week di gennaio. Oggi, domani e lunedì 6 sarà ancora aperto il presepe di San Marco (Palazzo Fabbri (9.30-12/15-19), mentre domenica dalle 16.30 a piazza Amiani, i bambini potranno partecipare a laboratori didattici di educazione ambientale organizzati in collaborazione con Aset. L’appuntamento conclusivo è lunedì 6 gennaio con l’arrivo della Befana, alle 16.30, in piazza XX Settembre con i dolciumi per tutti i bambini e grande festa finale. Anna Marchetti