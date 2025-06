Provinciale Mondaviese vietata al traffico

Da domani mattina inizieranno i lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante in località Fornace a Sant’Ippolito e per tutto il periodo dell’intervento la Strada Provinciale Mondaviese (Sp5) sarà interdetta al traffico sia leggero che pesante nel tratto compreso tra l’incrocio con la Provinciale Ridolfina (bivio Pian di Rose-Ghilardino) e l’incrocio con la Strada Comunale di Via Serra). Per l’intero lasso di tempo necessario ai lavori sarà predisposta una viabilità alternativa adeguatamente segnalata con cartellonistica predisposta dalla Provincia di Pesaro e Urbino.