Resterà chiuso per un altro mese e mezzo l’ufficio postale di Calcinelli in via Flaminia

E’ stata prorogata di 40 giorni, fino al 19 febbraio, la chiusura dell’ufficio postale di Calcinelli, in via Flaminia 139, off-limits dal 28 ottobre scorso per consentire i lavori di ammodernamento, volti a migliorare la qualità dei servizi e l’accoglienza. La riapertura era prevista per la giornata del 13 gennaio, ma una nota di Poste Italiane inviata al Comune di Colli al Metauro evidenzia che "per consentire la conclusione dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del progetto ‘Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale’, l’ufficio prorogherà la sua chiusura al pubblico fino al 19 febbraio 2025.

Con la stessa missiva viene ribadito che per tutto il periodo della chiusura, la clientela potrà continuare a rivolgersi all’ufficio postale di Tavernelle, in via Degli Olivi 42, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle 13,45 e il sabato dalle 8,20 alle 12,45. ‘Polis – Casa dei Servizi Digitali’ -, è il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti, con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del ‘digital divide’. "Salvo imprevisti, di cui verrà data tempestiva comunicazione - si legge nella comunicazione del direttore della Filiale di Pesaro e Urbino, Giorgio Di Giorgio –, l’ufficio di Calcinelli riaprirà il 20 febbraio 2025".

s.fr.